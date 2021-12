Caso camici Lombardia, la procura di Milano chiede il processo per il governatore Fontana e altri 4: “Frode in pubbliche forniture” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Processare il governatore della Lombardia per Frode in pubbliche forniture. È quello che vuole la procura di Milano alla fine delle indagini sul cosiddetto Caso camici. I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Attilio Fontana e altre 4 persone per la vicenda dell’affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 mila camici e altri dispositivi di protezione a Dama, la società di suo cognato Andrea Dini. La richiesta è stata firmata dai pm Carlo Scalas e Paolo Filippini e dall’aggiunto Maurizio Romanelli. Oltre a Fontana, la richiesta di processo riguarda Dini, titolare di Dama e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) Processare ildellaperin. È quello che vuole ladialla fine delle indagini sul cosiddetto. I pm hanno chiesto il rinvio a giudizio per Attilioe altre 4 persone per la vicenda dell’affidamento da parte della Regione di una fornitura, poi trasformata in donazione, da circa mezzo milione di euro di 75 miladispositivi di protezione a Dama, la società di suo cognato Andrea Dini. La richiesta è stata firmata dai pm Carlo Scalas e Paolo Filippini e dall’aggiunto Maurizio Romanelli. Oltre a, la richiesta diriguarda Dini, titolare di Dama e ...

