Anticipazioni Amici 21 del 02 12 2021 | tre allievi eliminati dalla scuola!

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Oggi è stata registrata una nuova puntata di, di Maria De Filippi. Ledi quello che vedremo nella fascia pomeridiana del talent di domenica 5 dicembre, ci sono state fornite dal profilo TwitterNews:tre: Virginia, Guido e Tommaso. Mattia: maglia confermata. Ballerini: tutti con la maglia confermata. Hanno trasmesso un video degli amori e c’erano Sissi e Dario che si baciavano e anche Albe e Serena. Christian è stato criticatoCelentano, che gli ha detto che può fare il calciatore piuttosto che il ballerino. Momento palloncini era obbligo o verità: Maria ha tagliato una ciocca di capelli a Sissi. Altro video mandato in onda: Luigi, Guido e Dario imitano Veronica, Raimondo e la Celentano. Ospite in studio: Giordana Angi che ha cantato il ...

maevehogws : noooooooo ho letto le anticipazioni di amici - alwaysyouhaz_ : Ma che cazzo sono ste anticipazioni di amici, mi oppongo - bl1ndinglights : Il modo in cui le anticipazioni di amici mi hanno fatto incazzare, 21.30 arrivate presto ho bisogno dei miei pischelli gay - aandramatei : vabbe raga esco da twitter ci stanno trecento anticipazioni di amici - sujismybae : le anticipazioni di amici............. -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Amici

21,della registrazione puntata 5 dicembre Oggi, giovedì 2 dicembre 2021, gli allievi ditornano in studio per registrare la puntata che vedremo poi in onda domenica 5 ...... Amici 2021 anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica 5 dicembre 2021: gli esiti delle sfide e chi sarà eliminato ... Tra i temi della dodicesima puntata di Amici, le sfide di Alex e Tommaso e la gara di ballo tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini ...