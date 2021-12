Vaccini, c’è il via libera dell’Aifa per la fascia 5 -11 anni. Lega: «Per i bambini decidano mamma e papà» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Aifa ha dato l’ok alla somministrazione dei Vaccini tra gli under 12. La vaccinazione tra i 5 e gli 11 anni avverrà con due dosi del vaccino Pfizer con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. Il parere è arrivato oggi, 1 dicembre, dopo la riunione della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco. L’Ema aveva dato la sua approvazione lo scorso 25 novembre. I dati disponibili, dicono dall’Aifa, «dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza». L’incidenza tra i più piccoli è in continuo aumento anche a causa della variante Omicron del Coronavirus, e, guardando al caso degli Stati Uniti, dove è passata dal 3% al 30% della popolazione contagiata, l’Italia accelera per coinvolgere i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) L’Aifa ha dato l’ok alla somministrazione deitra gli under 12. La vaccinazione tra i 5 e gli 11avverrà con due dosi del vaccino Pfizer con una dose ridotta (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti) e con formulazione specifica. Il parere è arrivato oggi, 1 dicembre, dopo la riunione della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco. L’Ema aveva dato la sua approvazione lo scorso 25 novembre. I dati disponibili, dicono dall’Aifa, «dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza». L’incidenza tra i più piccoli è in continuo aumento anche a causa della variante Omicron del Coronavirus, e, guardando al caso degli Stati Uniti, dove è passata dal 3% al 30% della popolazione contagiata, l’Italia accelera per coinvolgere i ...

Advertising

RobertoBurioni : Non c'è NESSUN dato affidabile (alle 10.15 del 30 novembre 2021, per evitare che qualcuno tagli e incolli tra quatt… - WRicciardi : I leader mondiali della sanità pubblica chiedono la sospensione dei brevetti per i vaccini anti Covid: “Non c’è pos… - GiuliaGrilloM5S : #VonDerLeyen dice si #licenzeobbligatorie per #vaccini #Covid. Non c'è più tempo! L’UE DEVE darsi una mossa e organ… - vincenzoa054 : @CalaminiciM Cosa c'è di raccapricciante in un filosofo? È un comunista è uno di sinistra è sta x forza in TV lui n… - wumbar : RT @AlbertoLetizia2: Il prof. #Cacciari come spiega la differenza tra i dati di oggi e quelli di un anno fa, quando non c'erano i vaccini,… -