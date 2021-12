Trenord, guasto elettrico a Novate Milanese: ritardi fino a 40 minuti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un guasto alla linea elettrica nella stazione di Novate Milanese sta causando ritardi fino a 40 minuti, con conseguente variazioni di percorso e cancellazioni dei treni della linea tra Saronno e Milano. Lo ha comunicato poco fa Trenord, l’azienda del trasporto ferroviario regionale ha annunciato che è in corso l’intervento dei tecnici per il ripristino tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 1 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Unalla linea elettrica nella stazione dista causandoa 40, con conseguente variazioni di percorso e cancellazioni dei treni della linea tra Saronno e Milano. Lo ha comunicato poco fa, l’azienda del trasporto ferroviario regionale ha annunciato che è in corso l’intervento dei tecnici per il ripristino tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

massimoisetti : @Trenord_Press Treni, guasto a uno scambio a Calolzio: nuovi ritardi, lo 'sfogo' di un pendolare - LeccoOnline - PetrarcaNicola : @Trenord_Press ennesimo guasto sulla linea Milano, Lecco. Treni in ritardo come tutti i giorni. Siete senza vergogna. - max_luise : Mortara Milano fermi a Vigevano da 20 minuti in attesa del fantomatico regolatore della circolazione per ennesimo p… - bloominsarii : Treno con 60 minuti di ritardo per un guasto temporaneo. Trenord non ti stupisci mai -