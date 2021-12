Squalifica Abraham, il centravanti salta Roma-Inter (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Squalifica Abraham, scatta il turno di stop per il centravanti inglese, che salterà Roma-Inter in programma sabato sera Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi sono infatti sotto nel punteggio in casa del Bologna e, oltretutto, dovranno fare anche a meno di Tammy Abraham per la prossima partita. Il centravanti inglese, diffidato, è stato infatti ammonito per un contatto con Svanberg, per il quale ha poi protestato molto. Turno di Squalifica contro l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021), scatta il turno di stop per ilinglese, che salteràin programma sabato sera Piove sul bagnato in casa. I giallorossi sono infatti sotto nel punteggio in casa del Bologna e, oltretutto, dovranno fare anche a meno di Tammyper la prossima partita. Ilinglese, diffidato, è stato infatti ammonito per un contatto con Svanberg, per il quale ha poi protestato molto. Turno dicontro l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

