Serie A | il Milan cala il tris a Marassi contro il Genoa

Advertising

OptaPaolo : 2 - Prima di Junior Messias, l'ultimo giocatore brasiliano ???? del Milan ad aver firmato almeno due gol in una trasf… - IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - LucaDColella : RT @cmdotcom: Il #Milan torna a vincere: 3-0 al #Genoa e -1 dal #Napoli , ma Pioli perde Kjaer - Ventilatore18 : RT @CB_Ignoranza: Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Milan

Inizio di partita difficile per il, che dopo 5' perde per infortunio Kjaer. Al posto del centrale danese Pioli manda in campo il giovane Gabbia. Il Genoa non riesce ad approfittare della ...ROMA - Vittoria messa subito in chiaro, tre punti che diventano pesantissimi visto il pari del Napoli in casa del Sassuolo: ilriprende a vincere in campionato e si riporta a ridosso della vetta, ora distante un solo punto. Da registrare il ko di Kjaer dopo pochi minuti, l'unico neo di un 3 - 0 senza storia contro il ...Oltre al Napoli, si sono giocate altre tre partite di questo turno infrasettimanale di Serie A con Inter, Roma e Milan protagoniste. Le due milanesi ottengono una vittoria facile, rispettivamente l’In ...Il Napoli capolista è ospite del Sassuolo a Reggio Emilia in questo turno infrasettimanale. La partita inizia subito con ritmi altissimi, si va da una parte all’altra del campo in pochissimi secondi f ...