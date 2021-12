Molestie e violenze, Facebook rimuove gli account della setta No Vax e negazionista “V_V” (Di giovedì 2 dicembre 2021) C’è un gruppo di utenti che nel corso della pandemia si è unito e organizzato per gestire una vera e propria setta No Vax e negazionista della Covid. Si fanno chiamare ViVi (V V) e usano come simbolo il logo di “V per Vendetta” con due V a formare l’equivalente di quello della Volkswagen, motivo per il quale vengono derisi sui social. Gli adepti di questo gruppo si sono fatti riconoscere per le loro azioni violente online e offline. Per questo motivo, e non solo, Meta ha deciso di rimuoverli dalla piattaforma Facebook. Uno dei volantini distribuiti dagli adepti della setta negazionista. Il movimento settario, consolidato in Francia e Italia, aveva addestrato i propri adepti ad azioni coordinate ... Leggi su open.online (Di giovedì 2 dicembre 2021) C’è un gruppo di utenti che nel corsopandemia si è unito e organizzato per gestire una vera e propriaNo Vax eCovid. Si fanno chiamare ViVi (V V) e usano come simbolo il logo di “V per Vendetta” con due V a formare l’equivalente di quelloVolkswagen, motivo per il quale vengono derisi sui social. Gli adepti di questo gruppo si sono fatti riconoscere per le loro azioni violente online e offline. Per questo motivo, e non solo, Meta ha deciso dirli dalla piattaforma. Uno dei volantini distribuiti dagli adepti. Il movimentorio, consolidato in Francia e Italia, aveva addestrato i propri adepti ad azioni coordinate ...

Advertising

wonderwallchan : ho un consiglio per gli uomini: se quando noi donne vi accusiamo di violenze e molestie ci tenete così tanto a dire… - pensierounanime : @MartyRockstar martyrockstar trovami un tweet in cui idolatro mdf di cui mi frega meno di zero, chiamasi intratteni… - yoonlux : porcodio che ennesima avvelenatura con i miei stavolta mi sono messa ad urlare come una cazzo di gallina perchè non… - TheAnt31915206 : @Peppe24245235 Non ho capito. Io dico che non esiste giustizia all'interno di questo sistema. Che è strutturato pro… - stefy87453519 : RT @LilianaArmato: @DarioBallini @Giulia_B C'è sempre qualcuno pronto a giustificare le molestie, le violenze. Il fatto che sia un padre di… -