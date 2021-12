Incredibile a Sassuolo | terza sostituzione forzata per il Napoli

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) A 10 minuti dal termine della partita, ilè costretto a rinunciare ad un altro giocatore per infortunio. La partita si complica per i partenopei che perdono il loro perno centrale di difesa Kalidou Koulibaly. FOTO: Getty Images A seguito di una ripartenza del, il difensore azzurro ha arrestato la corsa, manifestando un problema alla gamba sinistra. In campo al suo posto è entrato il numero 5 Juan Jesus.

