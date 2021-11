Tom Holland sul red carpet con Zendaya e il suo abito ispirato ai tentacoli di Dottor Octopus (FOTO) (Di martedì 30 novembre 2021) Tom Holland e Zendaya hanno dato inizio al tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, partecipando alla premiazione del Pallone d'Oro in Francia Zendaya è stata FOTOgrafata sul red carpet della premiazione del Pallone d'Oro a Parigi, assieme a Tom Holland in occasione dell'inaugurazione del tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, con un abito che presentava un ornamento in oro sulla schiena ispirato ai tentacoli di Dottor Octopus. La coppia ha letteralmente conquistato i fan che sono rimasti particolarmente colpiti dalla scelta dell'attrice di optare per un riferimento diretto a uno dei nemici del film, ovvero il Dottor Octopus di Alfred Molina. L'esoscheletro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 novembre 2021) Tomhanno dato inizio al tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, partecipando alla premiazione del Pallone d'Oro in Franciaè statagrafata sul reddella premiazione del Pallone d'Oro a Parigi, assieme a Tomin occasione dell'inaugurazione del tour promozionale di Spider-Man: No Way Home, con unche presentava un ornamento in oro sulla schienaaidi. La coppia ha letteralmente conquistato i fan che sono rimasti particolarmente colpiti dalla scelta dell'attrice di optare per un riferimento diretto a uno dei nemici del film, ovvero ildi Alfred Molina. L'esoscheletro ...

Advertising

_darksaturn_ : RT @starkerwiitch: tom holland fattelo dire hai vinto proprio tutto nella vita - theseagullsof : RT @starkerwiitch: tom holland fattelo dire hai vinto proprio tutto nella vita - toddy_s0 : RT @starkerwiitch: tom holland fattelo dire hai vinto proprio tutto nella vita - nnymphea : RT @icetwh: TOM HOLLAND AVRÀ 6 FILM DI SPIDERMAN, IO STO URLANDO - Alenuame2 : RT @TomDaya_Italy: TOM HOLLAND E ZENDAYA IERI HANNO FANNO IL DEBUTTO IN SOCIETÀ COME COPPIA IO NON MI SENTO TANTO BENE -