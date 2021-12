Oda Catania | continua l’agitazione di 480 dipendenti senza stipendio da due mesi Urzì Ugl Salute | “Forte preoccupazione | ma niente sciopero per responsabilità nei confronti degli utenti”

(Di martedì 30 novembre 2021)lo stato di agitazione dei 480dell’Opera diocesana di assistenza di. Gli stipendi di settembre e ottobre tardano ancora ad arrivare, mentre novembre è praticamente maturato rischiando di portare a tre le mensilità non corrisposte. “Lo scorso 18 novembre, in risposta alla nostra comunicazione di protesta per i mancati pagamenti, il commissario ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oda Catania

CataniaToday

Urzì, posto che io stesso l'ho reso edotto della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell', in numerose riunioni alla presenza di tutte le altre organizzazioni sindacali -, malgrado ...'Un ritardo, secondo lo stesso Landi, da addebitare all'Azienda sanitaria provinciale dia ... come Ugl Salute, ci attiveremo per conoscere la condizione economico - finanziaria dell'e lo ...Continua lo stato di agitazione dei 480 dipendenti dell’Opera diocesana di assistenza di Catania. Gli stipendi di settembre e ottobre tardano ancora ad arrivare, mentre novembre è praticamente maturat ...Catania è la prima tappa della mostra I/Reporter di Michael Christopher Brown. Un viaggio brutale e commovente, in cui lo sguardo del fotografo è filtrato dalla lente di un iPhone. Ce ne parla il ...