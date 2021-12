Matrimonio in chiesa: la mia (lunga) storia a lieto fine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Il Matrimonio in chiesa può essere un’impresa! No, non sono in vena di rime, ma oggi vi racconto la mia lunga storia a lieta fine per prenotare la Basilica dei miei sogni. Sul fatto di desiderare un rito religioso non ho mai avuto alcun dubbio. Sia chiaro, non ho nulla in contrario al rito civile. Anzi, di recente ho partecipato a dei matrimoni civili davvero molto toccanti. In un caso mi sono addirittura commossa, io che non sono facile alle lacrime. Ma io ho sempre saputo, fin dai tempi dei tempi, anche in QUALE chiesa volevo sposarmi. Per me è sempre stata LEI. Una certezza granitica. Un po’ come la panna sul gelato o la Nutella sul pane. Per questo, quando è arrivato il momento, sono andata dritta lì. Prima sorpresa Dovete sapere che in una grande città come Roma ci sono ... Leggi su distantimaunite (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ilinpuò essere un’impresa! No, non sono in vena di rime, ma oggi vi racconto la miaa lietaper prenotare la Basilica dei miei sogni. Sul fatto di desiderare un rito religioso non ho mai avuto alcun dubbio. Sia chiaro, non ho nulla in contrario al rito civile. Anzi, di recente ho partecipato a dei matrimoni civili davvero molto toccanti. In un caso mi sono addirittura commossa, io che non sono facile alle lacrime. Ma io ho sempre saputo, fin dai tempi dei tempi, anche in QUALEvolevo sposarmi. Per me è sempre stata LEI. Una certezza granitica. Un po’ come la panna sul gelato o la Nutella sul pane. Per questo, quando è arrivato il momento, sono andata dritta lì. Prima sorpresa Dovete sapere che in una grande città come Roma ci sono ...

Advertising

Xanaxpertutti : RT @JamesLucasIT: Il matrimonio gay non è un privilegio, è parità di diritti. Un privilegio sarebbe, ad esempio, se i gay non pagassero le… - DiegoTomba : @perucken91 Onestamente, già vi vedo insieme dal fioraio per scegliere i fiori per decorare la chiesa per il matrim… - aAnnanka : @cancro58 @Sutilis l'importante è il matrimonio in Chiesa,tutto il resto è in più!!io andrei in Chiesa e bon a sto punto.. - MJannnne : @Emanuel72607325 Innanzitutto non è soltanto la chiesa, esiste anche il matrimonio civile. Vuoi forse dire che non… - WhyckieQueenie : @anchemenodai_ condivido tutto ciò che hai detto, però permettimi una precisazione: Alex non è sposato con Delia, h… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrimonio chiesa Si sposa in ospedale una settimana prima di morire: il sogno d'amore di Alexandra Anche se ricoverata in ospedale ha organizzato il matrimonio, con abiti eleganti e fiori per le ... I funerali saranno celebrati oggi, alle 14,30, nella Chiesa Ortodossa di tutti i Santi romeni in corso ...

Amoris laetitia: fragilità in famiglia, la Chiesa si fa prossima Sappiamo che 'è in continua crescita il numero di coloro che, dopo aver vissuto insieme per lungo tempo, chiedono la celebrazione del matrimonio in chiesa. La semplice convivenza è spesso scelta a ...

Papa Francesco, pressing sulla Chiesa per nullità matrimoni/ Una commissione vigilerà Il Sussidiario.net C’è la prima bambina battezzata dalla Chiesa Maradoniana: il nuovo culto si diffonde nel mondo È Natalia, una neonata messicana, la prima bambina battezzata dalla chiesa devota a Diego Armando Maradona. Il culto del Diez è vivo in tutto il mondo. Sono appena passati due anniversari che hanno to ...

Sora: l’addio ad Alessandro Dalla Valle Si sono svolti oggi pomeriggio, nella Chiesa S. Restituta, i funerali di Alessandro Dalla Valle, il giovane papà deceduto ieri mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla superstrada Fro ...

Anche se ricoverata in ospedale ha organizzato il, con abiti eleganti e fiori per le ... I funerali saranno celebrati oggi, alle 14,30, nellaOrtodossa di tutti i Santi romeni in corso ...Sappiamo che 'è in continua crescita il numero di coloro che, dopo aver vissuto insieme per lungo tempo, chiedono la celebrazione delin. La semplice convivenza è spesso scelta a ...È Natalia, una neonata messicana, la prima bambina battezzata dalla chiesa devota a Diego Armando Maradona. Il culto del Diez è vivo in tutto il mondo. Sono appena passati due anniversari che hanno to ...Si sono svolti oggi pomeriggio, nella Chiesa S. Restituta, i funerali di Alessandro Dalla Valle, il giovane papà deceduto ieri mattina a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla superstrada Fro ...