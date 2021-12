Josephine Baker, prima donna nera a entrare nel Pantheon francese (Di martedì 30 novembre 2021) Josephine Baker è la prima donna nera a entrare nel Pantheon francese. A mezzo secolo dalla sua scomparsa, Parigi le ha anche intitolato una fermata del metrò. Nata in povertà nel Missouri nel 1906, e seppellita a Monaco nel 1975, la celebre ballerina, cantante e attrice ha combattuto nella resistenza francese durante la Seconda guerra mondiale ed è stata attivista contro il razzismo. Già insignita con la Legione d'onore, la "Venere nera", questo era il suo soprannome, è una delle sei donne appena che entrano a far parte del mausoleo che conserva i resti dei grandi personaggi che hanno lasciato il segno nella storia della Repubblica francese. È anche la prima artista a essere ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 30 novembre 2021)è lanel. A mezzo secolo dalla sua scomparsa, Parigi le ha anche intitolato una fermata del metrò. Nata in povertà nel Missouri nel 1906, e seppellita a Monaco nel 1975, la celebre ballerina, cantante e attrice ha combattuto nella resistenzadurante la Seconda guerra mondiale ed è stata attivista contro il razzismo. Già insignita con la Legione d'onore, la "Venere", questo era il suo soprannome, è una delle sei donne appena che entrano a far parte del mausoleo che conserva i resti dei grandi personaggi che hanno lasciato il segno nella storia della Repubblica. È anche laartista a essere ...

