Gf Vip 6 | piovono parole al vetriolo sul reality | “È uno schifo tremendo…”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip piovono

ultimaparola.com

La Volpe pubblica un post contro Soleil,commenti negativi sulla gieffina " Soleil mi ... Sicuramente di questo se ne parlerà nel corso della prossima puntata del Grande fratello. Soleil ...La Volpe pubblica un post contro Soleil,commenti negativi sulla gieffina " Soleil mi piaci,... Sicuramente di questo se ne parlerà nel corso della prossima puntata del Grande fratello. ...Non c’è troppa igiene al GF Vip, dove i concorrenti vengono accusati di non curarsi di nulla né in bagno né in cucina. Ecco cosa combinano ...Non c’è troppa igiene al GF Vip, dove i concorrenti vengono accusati di non curarsi di nulla né in bagno né in cucina. Ecco cosa combinano ...