Conte | improvvido dire che il governo Draghi è finito qui

(Di martedì 30 novembre 2021) "Mi sembra assolutamenteche questoqui" perché ci sono molti "obiettivi" da raggiungere tra cui la "messa in sicurezza del Paese" e l'attuazione del Pnrr con la ...

askanews

"Mi sembra assolutamentedire che questo governo è finito qui" perché ci sono molti "obiettivi" da raggiungere tra ... Lo ha detto Il leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe...Quindi dire che il compito di questo governo sia finito qui, sia assolutamente". Voto ... Rai "Noi non abbiamo mai partecipato a lottizzazioni", ha affermato. "Io vorrei chiarire che il ...Roma, 30 nov. (askanews) - 'Mi sembra assolutamente improvvido dire che questo governo è finito qui' perché ci sono molti 'obiettivi' da ...Roma, 30 nov. "Questo governo nasce per degli obiettivi che vanno raggiunti: mettere in protezione il Paese, di attuare il Pnrr e c'è anche la partita che stiam ...