Torino | finalmente si può parlare di sinistra anche quando le cose non vanno storte

di Tullio Rapone Chissà perché, ma di ciò che ribolle a sinistra si parla sempre quando le cose vanno storte. È passato così un po' sottotono il risultato positivo della lista sinistra ecologista (SE) che, nel capoluogo piemontese, era affiliata al Pd del neosindaco Stefano Lo Russo. Risultato che ha permesso di mandare in Consiglio Comunale due rappresentanti. Strada subito in salita in campagna elettorale con accuse di ricerca di poltrone e di servilismo verso un Pd identificato come una delle tanti varianti locali del neoliberismo. Diciamo subito che difficilmente questa esperienza sarebbe partita senza il contributo iniziale di sinistra Italiana di Fratoianni e Possibile di Pippo Civati. Senza dimenticare l'endorsement alla Regione con Marco Grimaldi. Ma tutto ciò ...

