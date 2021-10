Superbonus | i termini della proroga al 2023 non piacciono a nessuno nella maggioranza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) (Teleborsa) – La decisione del Governo di prevedereLegge di Bilancio ladel termine del110% alla fine delsolo per condomini e case popolari non sembra aver convinto tutte le forze politiche. Nel, infatti, il bonus non sarà più applicabile a edifici singoli e villette mono e plurifamiliari – che potranno godere delle agevolazioni comunque per tutto il prossimo – mentre è stata bocciata da Palazzo Chigi l’ipotesi dire anche solo di un anno il bonus facciate che sarà applicabile solo fino alla fine di quest’anno. Su quest’ultimo punto si è espresso anche il ministroCultura, Dario Franceschini, che ha sottolineato che lavorerà affinché non venga eliminato l’incentivo ...

... ecobonus, sismabonus, facciate, arredi) almeno a tutto il 2022 e ilal 2023, a favore di tutta la platea di beneficiari, inclusi gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari ...... come avvenuto per l'economia circolare, Industria 4.0 e il. "Quando le politiche ... emerge una domanda per figure professionali più qualificate ed esperte inrelativi rispetto alle ...(Teleborsa) - La decisione del Governo di prevedere nella Legge di Bilancio la proroga del termine del Superbonus 110% alla fine del 2023 solo per condomini e case popolari non sembra aver ...Nello specifico è stato deciso di “di allungare la vita del Superbonus 110% almeno fino al 2024, mentre il Bonus Facciate al 90% si estinguerà per decorrenza dei termini il 31 dicembre 2021“. Dopo qua ...