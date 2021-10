Salma Hayek: “Il mio superpotere nella vita reale è la sorellanza” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Durante l’evento ELLE Women in Hollywood, l’attrice e cara amica di Salma Hayek, Demi Moore, ha letto il messaggio scritto dalla star di Eternals che celebra il potere delle donne. Salma Hayek non ha potuto partecipare all’evento, proprio come Angelina Jolie, Lauren Ridloff e Gemma Chan. Le attrici hanno dovuto saltare la cerimonia per precauzione, a seguito di una possibile esposizione al COVID-19. Salma, tuttavia, ha inviato a Demi Moore il suo discorso, che l’attrice ha letto per lei durante l’evento di ELLE. Le parole di Salma Hayek rivelano quanta forza si celi dietro le donne, in particolare le attrici che hanno dovuto faticare immensamente per entrare nel mondo di Hollywood, dominato da uomini. “Vengo da una generazione di donne che hanno dovuto creare un ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Durante l’evento ELLE Women in Hollywood, l’attrice e cara amica di, Demi Moore, ha letto il messaggio scritto dalla star di Eternals che celebra il potere delle donne.non ha potuto partecipare all’evento, proprio come Angelina Jolie, Lauren Ridloff e Gemma Chan. Le attrici hanno dovuto saltare la cerimonia per precauzione, a seguito di una possibile esposizione al COVID-19., tuttavia, ha inviato a Demi Moore il suo discorso, che l’attrice ha letto per lei durante l’evento di ELLE. Le parole dirivelano quanta forza si celi dietro le donne, in particolare le attrici che hanno dovuto faticare immensamente per entrare nel mondo di Hollywood, dominato da uomini. “Vengo da una generazione di donne che hanno dovuto creare un ...

