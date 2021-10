Reja | “Potevo tornare al Napoli | Hamsik tra i più forti che ho allenato”

Advertising

RIVELAZIONE CLAMOROSA POTEVA TORNARE A NAPOLI, L'EX AZZURRO DOPO ANNI SVELA LA VERITA' SUL SUO MANCATO RITORNO. Reja: "Potevo tornare a Napoli, ma prima di Ancelotti. Sul litigio con ADL…"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Edy, C. T. dell'Albania: Tutte le news sul calciomercato e non solo: CLICCA QUI... l'attaccante Rey Manaj appena arrivato dal Barcellona: "rimanere in Catalogna ma questa ... " Sarebbe la prima volta nel storia, misterha grande esperienza e sarebbe uno dei punti più ...L'ex Edy Reja torna a parlare del Napoli L'ex allenatore del Napoli Edy Reja è intervenuto in diretta ai microfoni di Si Gonfia la Rete, dove ha parlato ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Edy Reja, C.T. dell’Albania: “Dopo Avellino-Napoli ero molto deluso, avevo saputo di altre situazioni che mi avevano convin ...