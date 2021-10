Lazio, Sarri polemico: “squalificato per un dito medio, i calciatori dell’Inter…” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ la vigilia della partita di Europa League tra Lazio e Marsiglia, la squadra di Maurizio Sarri non potrà permettersi un passo falso per non complicare la corsa verso il passaggio del turno. Continuano le polemiche sulla gara di campionato contro l’Inter e sulle decisioni del giudice sportivo. “Io sono rimasto al dito minaccioso, ho detto ‘non mi devi prendere per il culo’ e sono stato squalificato due turni con il Milan. Sabato ho visto mani addosso, calci, si parla di uno sputo che non ho visto e quindi non prendo in considerazione. Penso che il mio dito a questo punto sia estremamente pericoloso”. Poi un nuovo attacco sul calendario: “con questo calendario l’Europa League è quasi infattibile. Il poco riposo? Un discorso che investe 7 squadre, queste 7 saranno costrette per 17 partite con meno di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) E’ la vigilia della partita di Europa League trae Marsiglia, la squadra di Maurizionon potrà permettersi un passo falso per non complicare la corsa verso il passaggio del turno. Continuano le polemiche sulla gara di campionato contro l’Inter e sulle decisioni del giudice sportivo. “Io sono rimasto alminaccioso, ho detto ‘non mi devi prendere per il culo’ e sono statodue turni con il Milan. Sabato ho visto mani addosso, calci, si parla di uno sputo che non ho visto e quindi non prendo in considerazione. Penso che il mioa questo punto sia estremamente pericoloso”. Poi un nuovo attacco sul calendario: “con questo calendario l’Europa League è quasi infattibile. Il poco riposo? Un discorso che investe 7 squadre, queste 7 saranno costrette per 17 partite con meno di ...

