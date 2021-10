La senatrice Granato non arretra sul green pass: "La lotta per il no va avanti" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - "Certo che vado avanti, bisogna andare avanti, assolutamente. Perché siamo solo all'inizio ed è una situazione pericolosa e grave perche' sembra che tutti i poteri dello Stato si siano coalizzati su una linea che a mio avviso contrasta con il dettato della Costituzione". Lo dichiara all'AGI la senatrice di "l'alternativa c'è", Bianca Laura Granato, che è stata interdetta dai lavori parlamentari per 10 giorni per essersi rifiutata di esibire il green pass all'ingresso di Palazzo Madama. All'indomani della decisione del Consiglio di presidenza del Senato a suo carico, la Granato non demorde, anzi rilancia la sua battaglia, e si accinge a raggiungere in giornata Trieste, il fronte più caldo della protesta no green pass. "Sono ... Leggi su agi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) AGI - "Certo che vado, bisogna andare, assolutamente. Perché siamo solo all'inizio ed è una situazione pericolosa e grave perche' sembra che tutti i poteri dello Stato si siano coalizzati su una linea che a mio avviso contrasta con il dettato della Costituzione". Lo dichiara all'AGI ladi "l'alternativa c'è", Bianca Laura, che è stata interdetta dai lavori parlamentari per 10 giorni per essersi rifiutata di esibire ilall'ingresso di Palazzo Madama. All'indomani della decisione del Consiglio di presidenza del Senato a suo carico, lanon demorde, anzi rilancia la sua battaglia, e si accinge a raggiungere in giornata Trieste, il fronte più caldo della protesta no. "Sono ...

