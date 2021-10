Cupido spostati, le cose da sapere sul primo libro di Raffaella Mennoia (Di giovedì 21 ottobre 2021) Dal 21 ottobre esce in tutte le librerie Cupido spostati, il primo libro di Raffaella Mennoia, edito da Vallardi. È la storica autrice dei programmi televisivi di Maria De Filippi, come C’è Posta per Te, Temptation Island, Amici, e da anni è responsabile della redazione di Uomini e Donne. E proprio al dating show di Canale 5 è ispirata la storia del suo romanzo: un racconto del dietro le quinte delle relazioni nate sotto i riflettori della tv. La protagonista, detta Cupido, è una sorta di alter ego di Raffaella: non a caso anche il personaggio lavora come autrice in una trasmissione di incontri, chiamata Dame e Cavalieri. La scelta dei partecipanti allo show è affidata a lei, in quanto dotata della capacità innata di leggere nel cuore delle persone, ... Leggi su diredonna (Di giovedì 21 ottobre 2021) Dal 21 ottobre esce in tutte le librerie, ildi, edito da Vallardi. È la storica autrice dei programmi televisivi di Maria De Filippi, come C’è Posta per Te, Temptation Island, Amici, e da anni è responsabile della redazione di Uomini e Donne. E proprio al dating show di Canale 5 è ispirata la storia del suo romanzo: un racconto del dietro le quinte delle relazioni nate sotto i riflettori della tv. La protagonista, detta, è una sorta di alter ego di: non a caso anche il personaggio lavora come autrice in una trasmissione di incontri, chiamata Dame e Cavalieri. La scelta dei partecipanti allo show è affidata a lei, in quanto dotata della capacità innata di leggere nel cuore delle persone, ...

MondoTV241 : Uomini e Donne, Raffaella Mennoia in libreria con 'Cupido Spostati' #uominiedonne #raffaellamennoia #cupidospostati - SocialArtistOF2 : In uscita domani #CupidoSpostati, il nuovo libro di RAFFAELLA MENNOIA. - BisonSabrina : RT @illibraio: Ispirata dalla sua esperienza professionale da responsabile della redazione di “Uomini e Donne”, Raffaella Mennoia debutta n… - illibraio : Ispirata dalla sua esperienza professionale da responsabile della redazione di “Uomini e Donne”, Raffaella Mennoia… - PrudenzanoAnton : 'Uomini e donne'? Un romanzo: in libreria 'Cupido spostati' di Raffaella Mennoia -

