Gf Vip, un topo entra in casa: paura per Soleil e Giucas che reagiscono così (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella casa del GF Vip è spuntato un nuovo concorrente per niente gradito: si tratta di un topo, che è stato avvistato aggirarsi in casa... Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound. Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelladel GF Vip è spuntato un nuovo concorrente per niente gradito: si tratta di un, che è stato avvistato aggirarsi in... Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.

Advertising

infoitcultura : Topo al Grande Fratello Vip: urla e caos in Casa, regia censura – VIDEO - infoitcultura : Grande Fratello Vip, concorrenti terrorizzati: c’è un Topo in Casa! - Ri_Ghetto : RT @Novella_2000: Un topo entra nella Casa del #GFVip: urla di terrore tra le vippone (VIDEO) - DonnaGlamour : GF Vip, un topo entra in Casa e la regia censura tutto - GianniVEVO2022 : RT @Novella_2000: Un topo entra nella Casa del #GFVip: urla di terrore tra le vippone (VIDEO) -