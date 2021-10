Elena Santarelli | un hater prende di mira il figlio | la sua risposta

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)contro l’Nel 2017Santerelli ha passato forse uno dei periodi più terrificanti della sua vita. AlGiacomo, infatti, è stato diagnosticato un tumore cerebrale. Iniziava in quel momento una lunga e difficile battaglia che, per fortuna, si è conclusa nel 2019. In quell’anno, infatti, ilha sconfitto la malattia L'articolo proviene da Novella 2000.