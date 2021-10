È di Antonio Natale il cadavere trovato a Caivano. Era scomparso da 2 settimane (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . È di Antonio Natale, il 22enne scomparso dal Parco Verde di Caivano il 4 ottobre, il corpo rinvenuto nelle campagne del comune del Napoletano nel pomeriggio. La certezza sull’identità è arrivata in serata. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia, l’ipotesi è che sia stato ammazzato. La madre si era detta convinta che fosse stato ucciso dalla camorra. Si chiudono nel peggiore dei modi le ricerche di Antonio Natale, il 22enne del Parco Verde di cui non si avevano più notizie da due settimane: è suo il cadavere ritrovato alla periferia di Caivano, in provincia di Napoli, come apprende da fonti qualificate. Il corpo è stato individuato nel pomeriggio, la notizia è stata tenuta sotto riserbo fino all’ufficialità ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . È di, il 22ennedal Parco Verde diil 4 ottobre, il corpo rinvenuto nelle campagne del comune del Napoletano nel pomeriggio. La certezza sull’identità è arrivata in serata. Nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia, l’ipotesi è che sia stato ammazzato. La madre si era detta convinta che fosse stato ucciso dalla camorra. Si chiudono nel peggiore dei modi le ricerche di, il 22enne del Parco Verde di cui non si avevano più notizie da due: è suo ilrialla periferia di, in provincia di Napoli, come apprende da fonti qualificate. Il corpo è stato individuato nel pomeriggio, la notizia è stata tenuta sotto riserbo fino all’ufficialità ...

