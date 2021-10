Draghi “Si sta in Europa non per bisogno ma per realismo e idealismo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Più si va avanti e più si scopre che non riusciamo a vincere queste sfide globali che superano i confini nazionali. Non saremo riusciti a vincere le sfide della pandemia, certamente non saremo riusciti a vincere la sfida di costruire una ripresa dopo il disastro provocato dalla pandemia. E’ impossibile vincere la sfida del digitale, della transizione ecologica”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nella sua replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.“A questo devo aggiungere, che visti gli ultimi sviluppi internazionali, non potremmo mai vincere sul piano nazionale la sfida della difesa. Gli ultimi sviluppi hanno mostrato come inevitabile, necessaria, la costruzione di una difesa europea. Ciò richiede un’enormità di mezzi, che certamente un paese singolo non ha – ha proseguito -. Per darvi un’idea: la stima della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Più si va avanti e più si scopre che non riusciamo a vincere queste sfide globali che superano i confini nazionali. Non saremo riusciti a vincere le sfide della pandemia, certamente non saremo riusciti a vincere la sfida di costruire una ripresa dopo il disastro provocato dalla pandemia. E’ impossibile vincere la sfida del digitale, della transizione ecologica”. Lo ha detto il premier Mario, nella sua replica in Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.“A questo devo aggiungere, che visti gli ultimi sviluppi internazionali, non potremmo mai vincere sul piano nazionale la sfida della difesa. Gli ultimi sviluppi hanno mostrato come inevitabile, necessaria, la costruzione di una difesa europea. Ciò richiede un’enormità di mezzi, che certamente un paese singolo non ha – ha proseguito -. Per darvi un’idea: la stima della ...

Advertising

FerdiGiugliano : 'Non è solo per bisogno che si sta in Europa. E' per realismo e per idealismo' (Mario Draghi) - edgardogulotta : Dalle comunali un risultato netto che dovrebbe insegnare molto ai partiti su capacità di scelta e mobilità dell’ele… - Linkiesta : C’è un’operazione per delegittimare lo Stato sfruttando i no vax, forse è il caso di fermarla Draghi dovrebbe fars… - abitudinario : RT @paolo_gibilisco: Fare gli spiritosi dopo essere andati a dare conforto a chi sta nella maggioranza Draghi è un tantinello incoerente. C… - miafoti62 : RT @FerdiGiugliano: 'Non è solo per bisogno che si sta in Europa. E' per realismo e per idealismo' (Mario Draghi) -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi sta "Con Conte ci siamo già stati ed è stato un fallimento " ... ragioneremo su quali saranno le migliori coalizioni da costruire e qual è il progetto che sta ...e negli eccessi della destra collaborare per dare continuità al progetto politico che Mario Draghi ha ...

Cavo Dragone al vertice della Difesa. Pilota di Harrier e interista sfegatato ...e Marina Nuove strategie di sicurezza nazionale Sulla Difesa il ministro Lorenzo Guerini sta ... Il governo presieduto da Mario Draghi farà a breve i conti in Parlamento per alimentare le risorse ...

Letta sta studiando da pupillo di Draghi - ItaliaOggi.it Italia Oggi Draghi “Si sta in Europa non per bisogno ma per realismo e idealismo” ROMA (ITALPRESS) - "Più si va avanti e più si scopre che non riusciamo a vincere queste sfide globali che superano i confini nazionali. Non saremo riusci ...

La campagna vaccinale italiana ha trainato quella europea AGI - "Uno sforzo straordinario" dell'Italia nella campagna di vaccinazione, tanto da superare la media europea. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, interviene in Senato per illustrare la posiz ...

... ragioneremo su quali saranno le migliori coalizioni da costruire e qual è il progetto che...e negli eccessi della destra collaborare per dare continuità al progetto politico che Marioha ......e Marina Nuove strategie di sicurezza nazionale Sulla Difesa il ministro Lorenzo Guerini... Il governo presieduto da Mariofarà a breve i conti in Parlamento per alimentare le risorse ...ROMA (ITALPRESS) - "Più si va avanti e più si scopre che non riusciamo a vincere queste sfide globali che superano i confini nazionali. Non saremo riusci ...AGI - "Uno sforzo straordinario" dell'Italia nella campagna di vaccinazione, tanto da superare la media europea. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, interviene in Senato per illustrare la posiz ...