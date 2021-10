Champions League: Inter con esperienza, Milan con riverenza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il martedì sera di Champions League restituisce credibilità all’Inter formato Europa, mentre per il Milan le chance sono ridotte Serata di Champions League dalla doppia faccia per le formazioni italiane. Risultati opposti per le Milanesi e qualificazione agli ottavi che da un lato si riapre, ma dall’altro si chiude pericolosamente. Iniziamo dalle note liete di San Siro, laddove l’Inter di Simone Inzaghi ha riassaporato il gusto del successo che mancava da una vita nella competizione continentale. Non è stata una partita semplice quella contro la rivelazione Sheriff Tiraspol che anche alla Scala del calcio ha messo in mostra le sue qualità: organizzazione e capacità di ripartire in primis. I nerazzurri hanno però sapientemente condotto le operazioni in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il martedì sera direstituisce credibilità all’formato Europa, mentre per ille chance sono ridotte Serata didalla doppia faccia per le formazioni italiane. Risultati opposti per leesi e qualificazione agli ottavi che da un lato si riapre, ma dall’altro si chiude pericolosamente. Iniziamo dalle note liete di San Siro, laddove l’di Simone Inzaghi ha riassaporato il gusto del successo che mancava da una vita nella competizione continentale. Non è stata una partita semplice quella contro la rivelazione Sheriff Tiraspol che anche alla Scala del calcio ha messo in mostra le sue qualità: organizzazione e capacità di ripartire in primis. I nerazzurri hanno però sapientemente condotto le operazioni in ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Inter, prima vittoria in Champions: brividi con lo Sheriff, poi il tris che riapre il girone MILANO - L'Inter supera l'ostacolo Sheriff Tiraspol con un secco 3 - 1 e trova la prima vittoria stagionale in Champions League. Un San Siro in versione bolgia trascina la squadra di Inzaghi ai primi tre punti nel girone con i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij. I moldavi fanno paura quasi solo con la punizione ...

Champions: vincono Psg e Liverpool. Real Madrid e Ajax travolgenti ROMA - Carlo Ancelotti vince nettamente il derby italiano delle panchine contro Roberto De Zerbi nel gruppo D di Champions League, lo stesso dell'Inter. Il Real Madrid infatti sbanca Kiev imponendosi per 5 - 0 sullo Shakhtar grazie a un clamoroso autogol di Kryvocv al 37′, e alla reti di Vinicius Junior (...

Champions League: probabili formazioni e ultime notizie UEFA.com L’arbitro sbaglia, il Porto no: al Milan ora serve l’impresa Milan brutto e sfortunato nella trasferta portoghese: il Porto ruba la scena per 90', segna un gol viziato da un fallo e complica il cammino in Champions degli uomini di Pioli ...

Darüssafaka - Hapoel U-net Holon Guarda Basketball Champions League event: Darüssafaka - Hapoel U-net Holon live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

