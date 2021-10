Caro Pd, chi cerca voti fuori dalle Ztl dovrebbe avere il coraggio di proporle a modello (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non siamo più il partito delle Ztl”, dice Enrico Letta e, quasi contemporaneamente, Andrea Orlando modula sul tema, specificando che “abbiamo messo la testa fuori dalle Ztl”. Ma, se due esponenti di punta del Pd, a cominciare dal segretario, pensano di caratterizzare l’ottimo risultato delle comunali con una frase giornalisticamente trita e politicamente poco sensata, allora bisogna occuparsene. Sì, quella del “voto Ztl” è stata una buona trovata per definire un pezzo di elettorato, cui, a forza di strategie per dissimulare le differenze sociali e culturali, non si sapeva più che nome dare. Non si poteva dire né che erano più ricchi, magari usando il più distaccato “redditi medi più alti”, né più colti. “Urbanisticamente avvantaggiati”, ecco, questa espressione poteva andare, almeno quanto a senso, ma non possiamo nascondere che è una definizione con ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Non siamo più il partito delle Ztl”, dice Enrico Letta e, quasi contemporaneamente, Andrea Orlando modula sul tema, specificando che “abbiamo messo la testaZtl”. Ma, se due esponenti di punta del Pd, a cominciare dal segretario, pensano di caratterizzare l’ottimo risultato delle comunali con una frase giornalisticamente trita e politicamente poco sensata, allora bisogna occuparsene. Sì, quella del “voto Ztl” è stata una buona trovata per definire un pezzo di elettorato, cui, a forza di strategie per dissimulare le differenze sociali e culturali, non si sapeva più che nome dare. Non si poteva dire né che erano più ricchi, magari usando il più distaccato “redditi medi più alti”, né più colti. “Urbanisticamente avvantaggiati”, ecco, questa espressione poteva andare, almeno quanto a senso, ma non possiamo nascondere che è una definizione con ...

