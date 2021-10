Boom di certificati d malattia all'INPS: effetto Green Pass obbligatorio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue l'impennata dei certificati di malattia arrivati all'INPS , in coincidenza con l'efficacia dell' obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Una misura contestatissima che ha già dato luogo a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue l'impennata deidiarrivati all', in coincidenza con l'efficacia dell' obbligo disui luoghi di lavoro. Una misura contestatissima che ha già dato luogo a ...

