Bodo Glimt | tecnico Knutsen | “Roma grande squadra | ammiro Mourinho”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Giochiamo contro una, dallastoria. Abbiamo visto tute le loro partite: spingono forte, amano farlo e sarà una gara aperta”. Così ildel, Kjetil, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la. “C’è la mano diperché hanno libertà offensiva e struttura nel lavoro difensivo basso. Dovremo riuscire a dominare la partita, avendo il coraggio di tenere la palla e usare il contropiede quando ne avremo l’occasione” ha aggiunto. Su: “Lo, è uno con più titoli in Europa e con maggior successo. Io sono più offensivo di lui probabilmente, diciamo che come modelli ho Nils Arne Eggen e Jurgen ...

Advertising

OfficialASRoma : ???? Dalla difesa alle palle alte: scopriamo qualcosa in più sul Bodo/Glimt ?? #ASRoma #UECL - OfficialASRoma : ?? Benvenuto nella nostra squadra U17 a Magnus Brondbo, portiere norvegese proveniente dal Bodo/Glimt #ASRoma - sportface2016 : #BodoRoma, tecnico #Knutsen: 'Ammiro #Mourinho. Dovremo riuscire a fare la partita' - CalcioNews24 : #Knudsen sfida la #Roma - TuttoASRoma : L’AVVERSARIA Bodo/Glimt – Knudsen: “Mi aspetto un match aperto, proveremo a fare il nostro gioco” -

Ultime Notizie dalla rete : Bodo Glimt

Bufera di neve a, dove la Roma fa visita alper la terza giornata dei gironi di Conference League. Forte neve e una vera e propria bufera si stanno abbattendo sulla città norvegese e il vento ha già provocato dei danni: la ...Mourinho contro ilsenza tre big che non figurano nell'elenco dei convocati. Le ultimeLa Roma è partita in direzione Norvegia, per sfidare ilnella terza giornata del girone di Conference League e ...LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA – Turnover in vista per la Roma, che domenica affronterà il Napoli in campionato. BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, ...Il tecnico del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro la Roma.