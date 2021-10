Amici 21, Mirko Masia ha preso due borse di studio: ”Opportunità bellissima” (Di giovedì 21 ottobre 2021) Mirko Masia non fa più parte della scuola di Amici 21, ma nonostante tutto è riuscito ad avere due borse di studio. Come ha spiegato Francesca Barnabini, il ragazzo aveva tanta voglia di imparare e di continuare a studiare danza, pertanto era giusto aiutarlo a realizzare il suo sogno. la rivelazione di Barnabini L’alunno di Alessandra Celentano era stato eliminato nella sfida immediata contro Dario Schirone, allievo di Veronica Peparini. La qualità tecnica di Dario era stata considerata di gran lunga superiore rispetto a quella di Mirko, tanto che il giudice non ha potuto fare a meno di premiarla. Tuttavia, Francesca Barnabini aveva fatto una promessa a Mirko Masia, quella di fargli avere una borsa di studio; promessa che è stata ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 21 ottobre 2021)non fa più parte della scuola di21, ma nonostante tutto è riuscito ad avere duedi. Come ha spiegato Francesca Barnabini, il ragazzo aveva tanta voglia di imparare e di continuare a studiare danza, pertanto era giusto aiutarlo a realizzare il suo sogno. la rivelazione di Barnabini L’alunno di Alessandra Celentano era stato eliminato nella sfida immediata contro Dario Schirone, allievo di Veronica Peparini. La qualità tecnica di Dario era stata considerata di gran lunga superiore rispetto a quella di, tanto che il giudice non ha potuto fare a meno di premiarla. Tuttavia, Francesca Barnabini aveva fatto una promessa a, quella di fargli avere una borsa di; promessa che è stata ...

