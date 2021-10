"Sei solo una str***", "A te tutto è concesso". Carmen Russo insulta la Ricciarelli, urla disumane: caos da Signorini (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutti contro tutti. E anche Carmen Russo, una concorrente tra le più equilibrate del Grande fratello vip, sbotta. Ovviamente contro Katia Ricciarelli. "Sei una str***a", urla la soprano e la ballerina replica: "A te è tutto concesso". Alla fine della puntata arriva il confronto accesissimo tra le due donne. Quando la Ricciarelli fa il nome della ballerina allora succede di tutto: Carmen dice di essere stata nominata per il fatto che Katia si è arrabbiata durante una partita a biliardino. Dalle parole si arriva ai fatti. Le due concorrenti alzano la voce e Carmen Russo dice, addirittura, di essere pronta a lasciare la casa. "Non te lo permetto questo", continua nei confronti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Tutti contro tutti. E anche, una concorrente tra le più equilibrate del Grande fratello vip, sbotta. Ovviamente contro Katia. "Sei unaa",la soprano e la ballerina replica: "A te è". Alla fine della puntata arriva il confronto accesissimo tra le due donne. Quando lafa il nome della ballerina allora succede didice di essere stata nominata per il fatto che Katia si è arrabbiata durante una partita a biliardino. Dalle parole si arriva ai fatti. Le due concorrenti alzano la voce edice, addirittura, di essere pronta a lasciare la casa. "Non te lo permetto questo", continua nei confronti ...

