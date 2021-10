Salernitana verso il Colantuono bis | quali alternative salveranno i granata?

Leggi su zon

(Di martedì 19 ottobre 2021) Esonerato Castori, lasceglie, che torna a Salerno dopo 4 anni. Quale sarà la strada per l’obiettivo salvezza? Lacambia guida tecnica esonerando Castori. Per lui fatale è stata la sconfitta contro lo Spezia dell’ultima giornata di campionato. Fino ad allora ihanno raccolto solo 4 punti in 8 uscite, un bottino poco soddisfacente a parere della dirigenza. L’obiettivo da raggiungere non è certo la Champions League, ma una tranquilla salvezza. Per tali motivi nella giornata di domenica 17 ottobre c’è stato lo switch in panchina: esce Castori, entra. Ora sul percorso deic’è l’Empoli, che arriverà all’Arechi sabato 23 ottobre. Il nuovo tecnico ha quindi poco meno di una settimana per lavorare e dare la sua impronta alla ...