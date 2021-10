Probabili formazioni di Zenit-Juventus: novità in attacco per Allegri (Di martedì 19 ottobre 2021) La Juventus sarà ospite domani sera in casa dello Zenit nella terza giornata della fase a gironi di Champions League, che vorrà ottenere sicuramente i 3 punti per mantenere la vetta del girone. A San Pietroburgo Massimiliano Allegri potrà fare affidamento su Matthijs De Ligt, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’assenza contro la Roma per affaticamento muscolare, e che domani scenderà in campo da titolare. Il tecnico bianconero dovrà però fare a meno in mezzo al campo di Adrien Rabiot, ancora positivo al Covid, e di Paulo Dybala. Di seguito la probabile formazione: Chiesa Juventus Zenit Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata LEGGI ANCHE: Manchester United, pronto un italiano se ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Lasarà ospite domani sera in casa dellonella terza giornata della fase a gironi di Champions League, che vorrà ottenere sicuramente i 3 punti per mantenere la vetta del girone. A San Pietroburgo Massimilianopotrà fare affidamento su Matthijs De Ligt, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’assenza contro la Roma per affaticamento muscolare, e che domani scenderà in campo da titolare. Il tecnico bianconero dovrà però fare a meno in mezzo al campo di Adrien Rabiot, ancora positivo al Covid, e di Paulo Dybala. Di seguito la probabile formazione: Chiesa(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata LEGGI ANCHE: Manchester United, pronto un italiano se ...

Advertising

DiMarzio : #ChampionsLeague | Le probabili formazioni di #ManchesterUnited e #Atalanta in vista della sfida dell'Old Trafford - infoitsport : Zenit-Juventus, Champions League: probabili formazioni, streaming e pronostico - infoitsport : Porto-Milan: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI - Italiane in Europa LIVE! Ibra in panchina, torna Lautaro dal 1' - LALAZIOMIA : Europa League, Lazio-Olympique Marsiglia: probabili formazioni, statistiche e dove vedere la partita in tv -