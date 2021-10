Motomondiale | Rossi | ' ultima gara a Misano in MotoGp sarà speciale'

(Di martedì 19 ottobre 2021), 19 ott. - (Adnkronos) - "Laprecedente aè stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questaunain casa: spero davvero che i tifosi italiani possano godersela". Così Valentinoa pochi giorni dal Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, suain Italia in. "È stato buono avere queste due settimane senza gare, perché avevamo trascorso delle giornate molto impegnative, considerando anche il viaggio negli Stati Uniti, che è stata unadavvero dura -aggiunge il 'dottore'-. In questo periodo mi sono allenato molto a casa per assicurarmi di poter affrontare le ultime tre gare di questa stagione nelle migliori ...

... a partire dal fatto che sarà l'ultima apparizione italiana neldi Valentino. E scusate se è poco. Quartararo - Bagnaia, lotta all'ultimo titano Ma non solo, perchè i fattori che ...Tra gli eventi da non perdere, oltre alle gare delle tre classi del, c'è sicuramente il 'Day' di giovedì 21 ottobre . A partire dalle ore 15, fino alle 19.30, il canale Sky Sport ...Misano, 19 ott. – (Adnkronos) – “La gara precedente a Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa: spero davvero che i tifosi italia ...Ultima gara in Italia per Valentino Rossi nel weekend a Misano, il suo GP di casa. Per il numero 46 l'ultimo saluto ai suoi tifosi: "La gara precedente a Misano è stata già un momento davvero emoziona ...