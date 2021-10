Milano, vigili bastonati da un camerunense irregolare. De Corato: “Sala non neghi la realtà” (Di martedì 19 ottobre 2021) Un cittadino camerunense di circa 30 anni è stato fermato dalla polizia locale di Milano in via Settala/viale Tunisia, zona Porta Venezia. Questa mattina, dopo aver avvicinato una pattuglia ha reagito violentemente alla richiesta di documenti. Ha insultato e aggredito gli agenti con una bottiglia e poi con un bastone di legno. Alcuni dei vigili urbani hanno riportato delle ferite e uno di loro, colpito violentemente alla testa, è stato trasportato al pronto soccorso. Un bruttissimo episodio. vigili bastonati, De Corato: Milano fuori controllo E’ intervenuto subito Riccardo De Corato, da sempre in prima linea nello stigmatizzare una situazione fuori controllo quanto ad ordine pubblico a Milano . “Il video caricato sui social da ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Un cittadinodi circa 30 anni è stato fermato dalla polizia locale diin via Settala/viale Tunisia, zona Porta Venezia. Questa mattina, dopo aver avvicinato una pattuglia ha reagito violentemente alla richiesta di documenti. Ha insultato e aggredito gli agenti con una bottiglia e poi con un bastone di legno. Alcuni deiurbani hanno riportato delle ferite e uno di loro, colpito violentemente alla testa, è stato trasportato al pronto soccorso. Un bruttissimo episodio., Defuori controllo E’ intervenuto subito Riccardo De, da sempre in prima linea nello stigmatizzare una situazione fuori controllo quanto ad ordine pubblico a. “Il video caricato sui social da ...

Ha dato in escandescenza, ha colpito alla testa con un bastone un agente della polizia locale di Milano ed è scappato mentre i vigili cercavano di fermarlo usando lo spray urticante. È però finita in via Settala, nella zona della stazione Centrale, la corsa di un camerunense senza fissa dimora di ...

Milano, 19 ott. (askanews) - La polizia locale di Milano ha arrestato in via Settala angolo viale Tunisia, intorno alle 11, un camerunense di circa trent'anni, che dopo aver avvicinato una pattuglia e ...

Ha dato in escandescenza, ha colpito alla testa con un bastone un agente della polizia locale di Milano ed è scappato mentre i vigili cercavano di fermarlo usando lo spray urticante. È però finita in via Settala, nella zona della stazione Centrale, la corsa di un camerunense senza fissa dimora di ...