LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D'Amato in finale al volteggio! Iorio vede quella alle parallele

Asia D'Amato IN finale AL volteggio! PRIMA ITALIANA A RIUSCIRCI

CRONACA NONA SUDDIVISIONE: REBECA ANDRADE SHOW, PRIMA A VOLTEGGIO E PARalleLE

05.06 Si ripartirà alle ore 06.00 con l'ultima suddivisione. Spicca la Russia: Vladislava Urazova e Angelina Melnikova nel concorso generale, Mariia Minaeva alle parallele e Iana Vorona alla trave. In pedana anche la Corea del Sud e la Slovacchia.

05.03 LA SITUAZIONE DELLE ITALIANE. Asia D'Amato e Alice D'Amato sono nona e decima nell'all-around (rispettivamente con 52.099 e 52.098). Asia D'Amato è terza al volteggio (13.816) e già qualificata alla finale.

