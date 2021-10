Il centro sportivo di Loreto passa al Cus e si rinnova (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bergamo. Si fa sempre più concreto il passaggio del centro sportivo di Loreto, in via Broseta 146, al centro Universitario sportivo dell’Ateneo di Bergamo: nella giornata di martedì 19 ottobre la Giunta del Comune di Bergamo ha deliberato infatti la convenzione e il progetto di valorizzazione sviluppati in sinergia con l’Università degli Studi di Bergamo, ufficializzando la collaborazione annunciata qualche tempo fa dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo. Il centro sportivo di Loreto ha da sempre avuto una vocazione tennistica, costituito complessivamente da 5 campi in terra battuta con illuminazione (di cui 4 coperti in inverno) e uno in sintetico, sempre con illuminazione, utilizzato anche per partite di calcetto. Il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bergamo. Si fa sempre più concreto ilggio deldi, in via Broseta 146, alUniversitariodell’Ateneo di Bergamo: nella giornata di martedì 19 ottobre la Giunta del Comune di Bergamo ha deliberato infatti la convenzione e il progetto di valorizzazione sviluppati in sinergia con l’Università degli Studi di Bergamo, ufficializzando la collaborazione annunciata qualche tempo fa dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo. Ildiha da sempre avuto una vocazione tennistica, costituito complessivamente da 5 campi in terra battuta con illuminazione (di cui 4 coperti in inverno) e uno in sintetico, sempre con illuminazione, utilizzato anche per partite di calcetto. Il ...

SkySport : ?? @dimarzio alla scoperta del nuovo centro sportivo del Legia Varsavia #SkySport - Palermofficial : Torretta: via al progetto del nuovo Centro Sportivo ?? Guarda il video e leggi la news ?? - Inter : Le parole di Simone Inzaghi in diretta dal Centro Sportivo Suning in vista di #LazioInter - infoitsport : La Fiorentina si prepara in vista del Cagliari: analisi al centro sportivo, out quattro giocatori - infoitsalute : Palermo, al via il progetto del centro sportivo di Torretta -