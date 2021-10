I miliardi sauditi spaventano la Premier League | stop su sponsor

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 ottobre 2021) Continua a far discutere, e creare polemiche, l’acquisto del Newcastle da parte del fondo sovrano saudita PIF: dopo le proteste delle associazioni per i diritti umani, e le iniziali esitazioni della, adesso sono direttamente i club inglesi a farsi sentire, vietando temporaneamente leizzazioni di aziende riconducibili alla stessa proprietà. Una norma, approvata d’emergenza con il sostegno di 18 società su 20 (contrario lo stesso Newcastle, astenuto il Manchester City perché in palese conflitto d’interessi) che in qualche modo vuole mettere i bastoni tra le ruote del controverso takeover da 350 milioni di euro concluso due settimane fa dal Public Investment Fund dell’Arabia Saudita. In base alla nuova regola, per il prossimo mese - durante il quale è previsto un approfondimento giuridico - i club della massima ...