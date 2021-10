Highlights AEK Atene-Treviso 77-92 | Champions League 2021 2022 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ilcon glidi AEK– Nutribullet77-92, sfida valevole per la seconda giornata delladi. Arriva una grandissima vittoria in trasferta per i ragazzi di Menetti, che escono illesi da un campo molto difficile e volano in testa al gruppo D con due vittorie e zero sconfitte. Straordinaria prestazione di Henri Sims. L’americano domina su entrambi i lati del campo e chiude la sua partita con 31 punti e 14 rimbalzi. Bene anche Russell, Dimsa e Bortolani. I veneti restano in vantaggio per quasi tutta la durata del match. Sono bravissimi inoltre anche a sventare un tentativo di rimonta dei greci nel terzo periodo. SportFace.