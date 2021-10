«Giornalisti traditori»: l’urlo dei “no green pass” non è fascismo: segnala la rottura tra elite e popolo (Di martedì 19 ottobre 2021) Qualche segnale già si coglie, e autorizza a pensare che a breve arriverà la dura replica della realtà. Ma non ad illuderci che possa far rinsavire chi non ne ha nessuna voglia, come i Giornalisti del mainstream italiano. Eppure, fossimo in loro ci chiederemmo come mai ogni protesta in atto finisca con un assalto a una telecamera o con un calcio al cameraman o, infine, con l’urlo «Giornalisti traditori». È accaduto a Roma, si è ripetuto a Milano e infine a Trieste. Il solito fascismo? Non si direbbe visto che a Milano hanno arrestato degli anarchici e che nessuno può dubitare della legalità costituzionale dei camalli del fronte del porto. E allora perché tanto livore contro i Giornalisti da parte di manifestanti cui l’orbace ripugna quanto se non più dei destinatari dei loro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Qualche segnale già si coglie, e autorizza a pensare che a breve arriverà la dura replica della realtà. Ma non ad illuderci che possa far rinsavire chi non ne ha nessuna voglia, come idel mainstream italiano. Eppure, fossimo in loro ci chiederemmo come mai ogni protesta in atto finisca con un assalto a una telecamera o con un calcio al cameraman o, infine, con». È accaduto a Roma, si è ripetuto a Milano e infine a Trieste. Il solito? Non si direbbe visto che a Milano hanno arrestato degli anarchici e che nessuno può dubitare della legalità costituzionale dei camalli del fronte del porto. E allora perché tanto livore contro ida parte di manifestanti cui l’orbace ripugna quanto se non più dei destinatari dei loro ...

Advertising

MATTE1973S : RT @SecolodItalia1: «Giornalisti traditori»: l’urlo dei “no green pass” non è fascismo: segnala la rottura tra elite e popolo - adrianobusolin : RT @SecolodItalia1: «Giornalisti traditori»: l’urlo dei “no green pass” non è fascismo: segnala la rottura tra elite e popolo - SecolodItalia1 : «Giornalisti traditori»: l’urlo dei “no green pass” non è fascismo: segnala la rottura tra elite e popolo… - ferrandoluigi : @ilgiornale Ed aver sostenuto giornalisti di merda come voi !!!! Schifosi traditori !!! Il centro destra è morto !!!! - DavideCrusader : Come distruggere alcune categorie: POLITICI traditori dal di dentro SINDACALISTI pro greenpass che fermano gli scio… -