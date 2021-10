GFVip, cosa ha scritto Soleil sulla mano di Gianmaria? Il messaggio in codice (Di martedì 19 ottobre 2021) Al Gf Vip sono stati intercettati dei messaggi in codice tra alcuni concorrenti. Durante la diretta dalla casa, Soleil ha voluto mettere in guardia Gianmaria sul conto di Sophie. LEGGI ANCHE:– GFVip, ‘ci ha provato anche con Manuel’, Soleil vuota il sacco sul conto di Sophie Per farlo però ha deciso di usare uno stratagemma, per evitare di parlare chiaramente sotto le telecamere. https://twitter.com/saraviola /status/1450275393051766790Soleil ha cercato di dire a Gianmaria che ha sentito lei stessa una persona, prima che iniziasse il GF, dare chiare istruzioni a Sophie su cosa dire e cosa fare all’interno della Casa. https://twitter.com/CroccantinoS/status/1450275132988080129Per non dire ad alta voce il nome di Corona, ... Leggi su funweek (Di martedì 19 ottobre 2021) Al Gf Vip sono stati intercettati dei messaggi intra alcuni concorrenti. Durante la diretta dalla casa,ha voluto mettere in guardiasul conto di Sophie. LEGGI ANCHE:–, ‘ci ha provato anche con Manuel’,vuota il sacco sul conto di Sophie Per farlo però ha deciso di usare uno stratagemma, per evitare di parlare chiaramente sotto le telecamere. https://twitter.com/saraviola /status/1450275393051766790ha cercato di dire ache ha sentito lei stessa una persona, prima che iniziasse il GF, dare chiare istruzioni a Sophie sudire efare all’interno della Casa. https://twitter.com/CroccantinoS/status/1450275132988080129Per non dire ad alta voce il nome di Corona, ...

