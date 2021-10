GF Vip, 11° puntata 18 ottobre 2021: nomination e televoto prossima settimana (Di martedì 19 ottobre 2021) L’undicesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è cominciata con un confronto tra le quattro gieffine al televoto, ovvero Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Subito dopo è stata proprio quest’ultima al centro di un approfondimento da parte di Alfonso Signorini che ha voluto saperne di più sul rapporto tra lei e Nicola Pisu. Non sono mancate le liti nella casa e ovviamente ospiti e sorprese. Le nomination dei concorrenti hanno cambiato protagonisti, ecco cosa è accaduto. GF Vip, parla la ex di Alex Belli: “Desidera Soleil” Una nota ex compagna dell'attore ha analizzato il suo comportamento nella Casa e notato l'atteggiamento con la Sorge GF Vip 6, la storia tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu Il ragazzo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 19 ottobre 2021) L’undicesimadel Grande Fratello Vip 6 è cominciata con un confronto tra le quattro gieffine al, ovvero Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Raffaella Fico e Miriana Trevisan. Subito dopo è stata proprio quest’ultima al centro di un approfondimento da parte di Alfonso Signorini che ha voluto saperne di più sul rapporto tra lei e Nicola Pisu. Non sono mancate le liti nella casa e ovviamente ospiti e sorprese. Ledei concorrenti hanno cambiato protagonisti, ecco cosa è accaduto. GF Vip, parla la ex di Alex Belli: “Desidera Soleil” Una nota ex compagna dell'attore ha analizzato il suo comportamento nella Casa e notato l'atteggiamento con la Sorge GF Vip 6, la storia tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu Il ragazzo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip 11° Fabio Fazio, un risveglio inaspettato: non perde un colpo ... 'Scherzi a Parte Nip' dalle 21.19 alle 21.32: 2.741.000 " 11.5%. Scopriamo insieme quali sono i ... Questa sera andrà in onda una nuova puntata di 'Grande fratello vip' con Alfonso Signorini su Canale ...

Programmi Tv stasera lunedì 18 Ottobre 2021: Film live Tv attualità intrattenimento programmazione e palinsesto ...TC5 MATTINA TELEGIORNALE 8.45 MATTINO CINQUE Attualità 11.00 FORUM 13.00 TC5 TELEGIORNALE/METE0. IT 13.40 BEAUTIFUL 14.10 UNA VITA 14.45 UOMINI E DONNE Talk show 16.10 AMICI 16.40 GRANDE FRATELLO VIP ...

