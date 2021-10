Facchinetti dai Carabinieri, denunciato McGregor: non era uno scherzo (Di martedì 19 ottobre 2021) Francesco Facchinetti, ha parlato ai Carabinieri su quello che gli è accaduto con McGregor, a quanto pare le denunce sono reali e ci sarà un processo contro il campione di MMA. Facchinetti, la denuncia ai danni di McGregor è stata ufficializzata ai Carabinieri (Getty Images)Tramite le sue storie su Instagram il cantante ha dichiarato che in molti gli chiedono come mai abbia deciso di denunciare l’accaduto. Non ha bisogno di soldi, e neanche di popolarità, inoltre ha dichiarato di essere circondato dalla mattina alla sera da persone molto famose. Il suo motivo principale è quello di esser stato fortunato, proprio perché gli è andata bene per come è stato colpito sul volto. Inoltre il cantante dichiara che se non si riesce a fermarlo prima, domani potrebbe causare ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 ottobre 2021) Francesco, ha parlato aisu quello che gli è accaduto con, a quanto pare le denunce sono reali e ci sarà un processo contro il campione di MMA., la denuncia ai danni diè stata ufficializzata ai(Getty Images)Tramite le sue storie su Instagram il cantante ha dichiarato che in molti gli chiedono come mai abbia deciso di denunciare l’accaduto. Non ha bisogno di soldi, e neanche di popolarità, inoltre ha dichiarato di essere circondato dalla mattina alla sera da persone molto famose. Il suo motivo principale è quello di esser stato fortunato, proprio perché gli è andata bene per come è stato colpito sul volto. Inoltre il cantante dichiara che se non si riesce a fermarlo prima, domani potrebbe causare ...

