Benzema a processo | rischia 5 anni per ricatto a Valbuena

(Di martedì 19 ottobre 2021) Karimuna condanna a cinquedi carcere e 75.000 euro di multa per la presunta complicità nelall’ex compagno di squadra Mathieunel 2015. L’attaccante del Real Madrid affronta da questo mercoledì alla Corte di Versailles ilsulla vicenda che ha offuscato la sua immagine e che lo ha tenuto lontano dalla Nazionale per cinque, in particolare costringendolo a saltare Euro 2016 e il Mondiale di Russia. Secondo quanto scrive As, i legali del giocatore non confermano la sua presenza in udienza, in mezzo a un fitto programma sportivo, tra una vitale partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e il Clasico contro il Barcellona.