Ambra Angiolini e Fabio Volo insieme in Per tutta la vita: le cose da sapere (Di martedì 19 ottobre 2021) È ufficiale: l’11 novembre esce nelle sale Per tutta la vita, la nuova commedia prodotta da Lotus Production e Rai Cinema. Il film, diretto da Paolo Costella, ha un cast d’eccezione con grandi nomi del cinema italiano, e il 15 ottobre 01 Distribution ha rilasciato il trailer ufficiale. La pellicola solleva un enorme dubbio nei protagonisti: risposereste vostro marito o vostra moglie dopo tanti anni di matrimonio? Ed è proprio questa domanda che si pongono le quattro coppie al centro del racconto del film. Ambra Angiolini e Fabio Volo, Luca Bizzarri e Carolina Crescentini, Claudia Pandolfi e Filippo Nigro, Claudia Gerini e Paolo Kessisoglu interpretano otto coniugi che si trovano di fronte ad un cambiamento inaspettato della loro vita: il loro matrimonio viene ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021) È ufficiale: l’11 novembre esce nelle sale Perla, la nuova commedia prodotta da Lotus Production e Rai Cinema. Il film, diretto da Paolo Costella, ha un cast d’eccezione con grandi nomi del cinema italiano, e il 15 ottobre 01 Distribution ha rilasciato il trailer ufficiale. La pellicola solleva un enorme dubbio nei protagonisti: risposereste vostro marito o vostra moglie dopo tanti anni di matrimonio? Ed è proprio questa domanda che si pongono le quattro coppie al centro del racconto del film., Luca Bizzarri e Carolina Crescentini, Claudia Pandolfi e Filippo Nigro, Claudia Gerini e Paolo Kessisoglu interpretano otto coniugi che si trovano di fronte ad un cambiamento inaspettato della loro: il loro matrimonio viene ...

