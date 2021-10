Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani e Costabile, ennesimo stop (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sembravano essere la coppia perfetta, come vedremo anche nelle prossime puntate di Uomini e Donne ma a quanto pare, tra Gemma Galgani e Costabile, le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Questo fine settimana sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e dal web arrivano diverse anticipazioni che rivelano quello che è accaduto nello studio di Canale 5. In particolare, per quello che riguarda Gemma e Costabile, possiamo dirvi che le cose non stanno andando bene. Il motivo? Per l’ennesima volta l’atteggiamento di Gemma. Ma che cosa è successo tra i due e che cosa non ha funzionato nel modo giusto? Gemma, in studio, ha sottolineato che il suo cavaliere non è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sembravano essere la coppia perfetta, come vedremo anche nelle prossime puntate dima a quanto pare, tra, le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Questo fine settimana sono state registrate le nuove puntate die dal web arrivano diverseche rivelano quello che è accaduto nello studio di Canale 5. In particolare, per quello che riguarda, possiamo dirvi che le cose non stanno andando bene. Il motivo? Per l’ennesima volta l’atteggiamento di. Ma che cosa è successo tra i due e che cosa non ha funzionato nel modo giusto?, in studio, ha sottolineato che il suo cavaliere non è ...

