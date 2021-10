“Solo una mamma può capire”. Charlene di Monaco, parole strazianti dopo l’ultimo intervento (Di lunedì 18 ottobre 2021) Charlene di Monaco è stata operata in anestesia totale per la terza volta. L’intervento è stato effettuato lo scorso venerdì 8 ottobre in Sudafrica dove si trova dallo scorso maggio bloccata a causa di una grave infezione alla gola, naso e orecchie. La notizia dell’ennesima operazione cui si è sottoposta Charlene Wittstock è stata diffusa da Monaco Matin e poi confermata con un comunicato dalla Fondazione della Principessa. Dunque, il rientro a Montecarlo che sembrava quasi vicino invece si allontana. Charlene aveva ripreso proprio nei giorni scorsi l’attività pubblica presenziando a un evento con il Re degli zulu, Misuzulu, e Alberto di Monaco aveva parlato del ritorno a casa della moglie, sottolineando come l’ultima notizia spettasse al team medico che ha in cura ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)diè stata operata in anestesia totale per la terza volta. L’è stato effettuato lo scorso venerdì 8 ottobre in Sudafrica dove si trova dallo scorso maggio bloccata a causa di una grave infezione alla gola, naso e orecchie. La notizia dell’ennesima operazione cui si è sottopostaWittstock è stata diffusa daMatin e poi confermata con un comunicato dalla Fondazione della Principessa. Dunque, il rientro a Montecarlo che sembrava quasi vicino invece si allontana.aveva ripreso proprio nei giorni scorsi l’attività pubblica presenziando a un evento con il Re degli zulu, Misuzulu, e Alberto diaveva parlato del ritorno a casa della moglie, sottolineando come l’ultima notizia spettasse al team medico che ha in cura ...

Advertising

ZanAlessandro : Solo chi, come Salvini, ha legami ambigui con ambienti neofascisti può attaccare una manifestazione come quella di… - sechesi : Un arbitro di primo livello viene ripreso all'intervallo di una partita riportare in modo inesatto il regolamento (… - CarloCalenda : Salvini non ha una linea. È solo quotidiano multiforme casino di un leader allo sbando. Uniche posizioni sensate e… - bacco1976 : RT @ansol75: Quindi il cdx sembrerebbe travolto ai ballottaggi. Bene,chiedetevi se ne è valsa la pena fare parte di questo #governodeipeggi… - solodax : RT @Il_Mago_KK: Una cosa è chiara: chiunque scriva che ieri sera si è annoiato o che è stata una brutta partita è totalmente in malafede o… -