Matteo Salvini e Giorgia Meloni parlano dopo i risultati dei ballottaggi tra Roma, Torino e Trieste (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla fine i ballottaggi si sono chiusi e il centrosinistra ha vinto in 8 città su 10: Roma è andata a Roberto Gualtieri; Torino a Stefano Lo Russo; e poi ancora Savona, Cosenza e Isernia, Caserta e Varese. Il centrodestra ha invece vinto a Trieste, l’altra città osservata speciale di questo ballottaggio. Da una parte c’è stato quindi Enrico Letta che ha parlato di una vittoria trionfale del centrosinistra; ovviamente si attendeva anche il commento a caldo di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. ballottaggi: le parole di Matteo Salvini Matteo Salvini va subito a battere sul tema caldo di questo ballottaggio: l’affluenza. “Avremmo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Alla fine isi sono chiusi e il centrosinistra ha vinto in 8 città su 10:è andata a Roberto Gualtieri;a Stefano Lo Russo; e poi ancora Savona, Cosenza e Isernia, Caserta e Varese. Il centrodestra ha invece vinto a, l’altra città osservata speciale di questoo. Da una parte c’è stato quindi Enrico Letta che ha parlato di una vittoria trionfale del centrosinistra; ovviamente si attendeva anche il commento a caldo di: le parole diva subito a battere sul tema caldo di questoo: l’affluenza. “Avremmo ...

