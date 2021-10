Gigantesco pesce luna catturato poi liberato in Spagna | lungo oltre tre metri e largo due e mezzo

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Era davvero eccezionale, circa due tonnellate. Un esemplare similein Giappone misurava 2,7pesava 2,3 tonnellate. È una specie pelagica difficile da studiare”. Con queste parole il biologo Enrique Ostalé, coordinatore della Stazione Biologica Marina Estrecho dell’Università di Siviglia, ha descritto al El Paìs l’esemplare didi epiù di 2 erivenuto da un gruppo di pescatori nelle acque di Ceuta, una città spagnola che si trova a nord del Marocco, sullo stretto di Gibilterra. Si tratta di unosseo in via d’estinzione. È stato il subacqueo Sergio Guzmán a chiamare i biologi che sono subito accorsi a esaminare l’esemplare, poi. I ...

