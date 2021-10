Daniel Bertoni annuncia: “Ho il cancro. Ma mi hanno dato buone speranze” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Daniel Bertoni, ex calciatore di Napoli, Udinese e soprattutto Fiorentina, quattro stagioni e 122 presenze con i toscani, ha annunciato a radio Buenos Aires Late di avere un cancro: “Ho un cancro alla prostata, gli ultimi esami che ho effettuato lasciano comunque ben sperare. Per fortuna ho un’ottima assicurazione medica e gli oncologi qui sono tra i migliori”. Una notizia che arriva dall’Argentina e che tocca da vicino i tifosi italiani. Bertoni è stato una delle stelle in Serie A degli anni ’80, tra l’altro, campione del Mondo con l’Argentina nel 1978. Ha giocato con il Napoli di Maradona, fino al 1986, con l’Udinese di Zico e insieme a Passarella è stato uno dei grandi della Fiorentina di Antognoni. Si è ritirato nel 1987. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021), ex calciatore di Napoli, Udinese e soprattutto Fiorentina, quattro stagioni e 122 presenze con i toscani, hato a radio Buenos Aires Late di avere un: “Ho unalla prostata, gli ultimi esami che ho effettuato lasciano comunque ben sperare. Per fortuna ho un’ottima assicurazione medica e gli oncologi qui sono tra i migliori”. Una notizia che arriva dall’Argentina e che tocca da vicino i tifosi italiani.è stato una delle stelle in Serie A degli anni ’80, tra l’altro, campione del Mondo con l’Argentina nel 1978. Ha giocato con il Napoli di Maradona, fino al 1986, con l’Udinese di Zico e insieme a Passarella è stato uno dei grandi della Fiorentina di Antognoni. Si è ritirato nel 1987. Foto: Wikipedia L'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

Spazio_Napoli : L'ex Daniel Bertoni annuncia in radio: 'Ho il cancro, ma ho anche le cure migliori' - gilnar76 : L'ex Daniel Bertoni annuncia in radio: 'Ho il cancro, ma ho anche le cure migliori' #Forzanapoli #Napoli… - CristianoC83 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio L'ex azzurro del Napoli di Maradona rivela: 'Ho un cancro' - FiorentinaUno : EX VIOLA, Daniel Bertoni: 'Mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata' - mrandroid02 : L'ex Napoli Daniel Bertoni annuncia: 'Ho un cancro alla prostata' -